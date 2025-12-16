صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی، ڈی پی او پاکپتن کا درگاہ بابا فرید کا دورہ ، پولیو مہم کا افتتاح

  • لاہور
ڈی سی، ڈی پی او پاکپتن کا درگاہ بابا فرید کا دورہ ، پولیو مہم کا افتتاح

پاکپتن (خبرنگار،سٹی رپور ٹر،نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنرپاکپتن آصف رضا نے ڈی پی او جاوید اقبال چدھڑ کے۔۔۔

 ہمراہ درگاہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ پر جاری ترقیاتی منصوبوں کے تعمیراتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا اور جامع بریفنگ لی۔آصف رضا نے ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی منصوبے شفافیت، اعلیٰ معیار اور مقررہ ٹائم لائن کے مطابق مکمل کئے جائیں۔ درگاہ بابافرید پر زائرین کیلئے معیاری سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے جس پر سمجھوتہ نہیں کرینگے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس