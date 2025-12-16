صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ :امانت میں خیانت کے ملزم کی درخواست ضمانت خارج ،ڈی پی او چنیوٹ نوید عاطف کی تعریف

  • لاہور
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں امانت میں خیانت کے ملزم کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی۔۔

، جسٹس طارق ندیم نے عدالتی حکم کی تعمیل پر ڈی پی او چنیوٹ نوید عاطف کی تعریف کی اور کہا ڈی پی او اچھے آفیسر ہیں آپکے ماتحت کی نالائقی پر آپکو بلوایا ۔جسٹس طارق ندیم نے خیانت کے ملزم کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی غلط بیانی پر ڈی پی او کو طلب کیا تو وہ عدالتی حکم پرعدالت پیش ہوگئے ۔نوید عاطف نے کہا ذمہ دار آفیسر کیخلاف کارروائی کردی گئی ، آئندہ غلطی نہیں ہوگی ۔

 

