صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر میں رواں سال ایک بھی نیاسرکاری سکول نہ بن سکا

  • لاہور
شہر میں رواں سال ایک بھی نیاسرکاری سکول نہ بن سکا

صوبے بھر میں ایک بھی مستقل استاد کی بھرتی عمل میں نہ آئی

لاہور(عاطف پرویز سے )سال 2025 اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے ، تاہم صوبہ پنجاب میں تعلیمی شعبہ کئی سوالات اور چیلنجز چھوڑ گیا ہے ۔ ایک جانب حکومت کی جانب سے اصلاحات اور سہولتوں کے دعوے سامنے آتے رہے ، تو دوسری جانب عملی کارکردگی پر اساتذہ، ماہرین تعلیم اور والدین نے تحفظات کا اظہار کیا۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب کے سب سے بڑے شہر لاہور میں رواں سال ایک بھی نیا سرکاری سکول تعمیر نہ ہو سکا، جبکہ صوبے بھر میں کسی ایک بھی مستقل استاد کی نئی بھرتی عمل میں نہیں آئی۔ اس کے برعکس دس ہزار سے زائد سرکاری سکول آؤٹ سورس کیے گئے ، جس پر اساتذہ تنظیموں نے سخت تشویش کا اظہار کیا۔ تاہم سال 2025میں کچھ مثبت اقدامات بھی دیکھنے میں آئے ۔ چیف منسٹر ٹاسک فورس برائے ایجوکیشن کے چیئرمین مزمل محمود کے مطابق پہلی مرتبہ سرکاری سکولوں میں 35 ہزار کلاس رومز اور بنیادی سہولیات کی کمی پوری کرنے کے لیے 40 ارب روپے مختص کیے گئے ۔ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ سال 2025 میں پنجاب کا تعلیمی شعبہ پالیسی فیصلوں اور زمینی حقائق کے درمیان پھنسا رہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعلیمی اداروں کے قریب سگریٹ کی فروخت بند نہیں ہو سکی ، کم عمر بچے بھی نشہ کرنے لگے

جھنگ: ڈپٹی کمشنر کی ضلعی افسروں سے میٹنگ، کارکردگی کا جائزہ

ٹوبہ :ڈپٹی کمشنر عمر عباس نے شہریوں کے مسائل سنے

مزدوروں کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح: ذیشان لبھا

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی سکیموں کی سخت مانیٹرنگ کا حکم

چنیوٹ: ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ترک نشہ وارڈ اور ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ