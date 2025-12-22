صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سودی نظام معاشرتی تباہی کا سبب بن رہا : جے یوآئی

  • لاہور
سودی نظام معاشرتی تباہی کا سبب بن رہا : جے یوآئی

لاہور(سیاسی نمائندہ)صوبائی حکومت آئمہ کو ماہانہ کے بجائے مدارس کی رجسٹریشن کے وعدے کو پورا کرے اور انہیں دستور پاکستان کے مطابق آزادی سے کام کرنے دے۔

ملک کے اسلامی تشخص کو کسی صورت میں ختم نہیں ہونے دیا جائے گا،سودی نظام معاشرتی تباہی کا سبب بن رہا ہے، ہر دور میں حکمران آئی ایم ایف سے سودی قرضوں لینے کے لئے کوشاں رہے۔ ان خیالات کا اظہار جے یو آئی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا محمد امجد نے میڈیا اور جماعتی ذمہ داران اور مدرسہ ضیاء القرآن میں سالانہ دستاربندی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔

