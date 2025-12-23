صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور:بسنت کی تیاریاں، شہر کے 40 مقامات ریڈ زون قرار

  • لاہور
لاہور:بسنت کی تیاریاں، شہر کے 40 مقامات ریڈ زون قرار

شہریوں کو موٹر سائیکلوں پر تار لگانے کے لیے ناکہ بندیاں کی جائے گی ریڈ زون میں سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں کے ذریعے بھی نگرانی ہوگی

 لاہور(کرائم رپورٹر) لاہور میں بسنت کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور پولیس نے سکیورٹی پلان بھی مکمل کر لیا ہے ، شہر کے 40 مقامات کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق ریڈ زون اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں کہ پتنگ بازی سے ممکنہ جانی نقصان سے بچا جا سکے ۔ ریڈ زون میں پولیس اور ٹریفک پولیس کی مشترکہ ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں کو موٹر سائیکلوں پر تار لگانے کے لیے ناکہ بندیاں کی جائے گی جبکہ ڈور اور پتنگ کی ٹرانسپوٹیشن صرف اجازت ملنے کے بعد ممکن ہوگی۔فی الحال شہر میں پتنگ سازی اور ٹرانسپوٹیشن پر پابندی عائد ہے اور حکومتی نوٹیفکیشن کے بعد ہی پتنگ سازی کی اجازت دی جائے گی۔ ریڈ زون میں سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں کے ذریعے بھی نگرانی کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جعلی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک دکانداروں سے بغیر رسید پیسے وصول، گرانفروشی بڑھ گئی

کمشنر فیصل آباد آفس کے مسیحی ملازمین میں عیدی تقسیم

ستھرا پنجاب:صفائی پر سمجھوتہ نہیں ہوگا: ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر

کھلا پٹرول فروخت کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا

اسلامی نظامِ عدل معاشرتی انصاف کی ضمانت :عبدالرشید حجازی

جھنگ: 49 مستحق مسیحی خاندانوں میں امدادی چیکس تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس