تین سرکاری یونیورسٹیوں کے درمیان تدریس و تحقیق میں باہمی اشتراک کا معاہدہ

  • لاہور
تین سرکاری یونیورسٹیوں کے درمیان تدریس و تحقیق میں باہمی اشتراک کا معاہدہ

لاہور (خبر نگار)پنجاب کی تین سرکاری یونیورسٹیوں نے تدریس اور تحقیق کے شعبے میں باہمی اشتراک کا معاہدہ کیا ہے۔۔۔

 ،معاہدے میں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی، گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور شامل ہیں۔ ایم او یوز پر باضابطہ طور پر وائس چانسلر جی سی ڈبلیو یو ایس، پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر، وائس چانسلر ایل سی ڈبلیو یو، پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی، اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن، پروفیسر ڈاکٹر عاکف انور چوہدری کی موجودگی میں دستخط کیے گئے ۔

 

