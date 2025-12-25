صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او آفس میں کرسمس کا کیک کاٹنے کی تقریب

  • لاہور
ڈی پی او آفس میں کرسمس کا کیک کاٹنے کی تقریب

قصور(نمائندہ دنیا)ڈی پی او آفس قصور میں مسیحی اہلکاروں اور ملازمین کے اعزاز میں کرسمس کا کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد۔

ڈی پی او عیسیٰ خاں،مسیحی ملازمین اور اہلکاروں کے بچوں نے ملکر کرسمس کا کیک کاٹا۔ ڈی پی او نے مسیحی پولیس ملازمین کو تحائف و عیدی تقسیم کی اور کرسمس کی مبارکباد دی۔ عیسیٰ خاں کا کہنا تھا کہ پولیس کرسمس کے موقع پر 176 گرجا گھروں، مسیحی آبادیوں اور کمیونٹی کو بھرپور سکیورٹی فراہم کرے گی۔ 800 سے زائد پولیس افسرو اہلکار اس موقع پر سکیورٹی ڈیوٹی انجام دینگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جامعہ کراچی کے طلبہ کیلئے سفری سہولیات میں اہم قدم

دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی

منافقین کام کے وقت دوسرے شہر بھاگ جاتے ہیں،میئر

یوم قائد اعظم اور کرسمس کے موقع پرفول پروف سکیورٹی کے احکامات

بھتہ خور جمیل چھانگا گروپ کے 2ملزمان پکڑے گئے

ہوائی فائرنگ کا ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن