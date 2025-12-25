صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیجیٹل اصلاحات :ہسپتال مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم نافذ

  • لاہور
14 لاکھ محنت کشوں اور 95 لاکھ ان کے اہل خانہ کو ریلیف فراہم کیا گیا

لاہور(خبر نگار)صوبہ بھر میں راشن کارڈز کی تقسیم کا عمل تیزی سے جاری ہے ، جس کے تحت 14 لاکھ محنت کشوں اور 95 لاکھ سے زائد ان کے اہلِ خانہ کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے ۔ راشن کارڈ کے ذریعے مستحق خاندانوں کو اشیائے خورونوش کی خریداری کیلئے ماہانہ 3 ہزار روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے ، جبکہ پنجاب بھر میں 62 ہزار سے زائد دکانیں راشن کارڈ کے استعمال کیلئے مختص کی گئی ہیں۔

سوشل سکیورٹی کے دائرہ کار میں محنت کشوں کو طبی، مالی اور راشن سبسڈی کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں سوشل سکیورٹی ہسپتالوں کی ری ویمپنگ کا عمل بھی جاری ہے ، جس کا مقصد طبی سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے ۔ رحیم یار خان اور قصور میں نئے سوشل سکیورٹی ہسپتال قائم کیے جا رہے ہیں، جبکہ کوٹ لکھپت سوشل سکیورٹی ہسپتال میں 200 بیڈز پر مشتمل جدید میڈیکل ٹاور زیر تعمیر ہے ۔

گوجرانوالہ

وزیرآباد :ترقیاتی کام مقرر ہ مد ت میں مکمل کرنے کی ہدایت

وزیربلدیات کے کیمپ آفس میں آج یوم قائد اعظم پر تقریب

تتلے عالی کاریڑھی بازار3ماہ سے غیر فعال

ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ، 18 کیسز ڈرگ کورٹ بھجوانے کی منظوری

ملکوال:اسسٹنٹ کمشنر کے احکامات پر آ وارہ کتوں کی تلفی شروع

کامونکے :صفائی کے بل پر جھگڑا ، اہلکاروں کا دکانداروں پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن