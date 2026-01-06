صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مزارات و مساجد پر 14ارب سے ترقیاتی کام جار ی ،سیکرٹری اوقاف

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)سیکرٹری/چیف ایڈ منسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے ایوان ِ اوقاف میں منعقدہ اوقاف ڈویلپمنٹ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وقف مزارات و مساجد کے ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ لیا اورکہا کہ صوبہ بھر کے وقف مزارات و مساجد پر 14 ارب 25 کروڑ کی خطیر رقم سے ریکارڈ ساز ترقیاتی کام جار ی ہیں۔

