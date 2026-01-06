ریونیو اہداف،نئے سیکٹرز کے قیام بارے جائزہ اجلاس
ٹیکس کولیکشن بڑھانے کیلئے دیگراداروں سے مددلی جائیگی‘چیئرمین پی آراے
لاہور (اپنے سٹی رپورٹرسے )چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا کی زیر صدارت ریونیو اہداف کی تکمیل اور نئے سیکٹرز کے قیام بارے جائزہ اجلاس ہوا۔ رواں سال کی پہلی ششماہی میں 149 اعشاریہ5ارب روپے محصولات کے ریکارڈ اضافے پر افسروں کی کارکردگی قابل ستائش رہی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں سونئے سیکٹرز کے قیام اور نئے افسروں کی تعیناتی پر سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔صوبہ بھر میں انفورسمنٹ افسروں کی استعداد کار بڑھانے کیلئے ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین پی آر اے کا کہنا تھا کہ رواں سال کی نسبت پہلی ششماہی میں 35فیصد اضافی محصولات اکٹھے کیے گئے ۔ پی آر اے قوانین میں مجوزہ ترامیم سے ٹیکس محصولات میں واضح اضافہ ہوا۔ ٹیکس کولیکشن بڑھانے اور شفافیت یقینی بنانے کیلئے دیگر سرکاری اداروں سے مددلی جائیگی۔ آئندہ ششماہی کے ٹیکس محصولات اہداف بڑھانے کیلئے ہر ممکن اصلاحات یقینی بنائی جائینگی۔