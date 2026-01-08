صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

66 کانسٹیبلز کی ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی

  • لاہور
66 کانسٹیبلز کی ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی

لاہور(کرائم رپورٹر)66کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ سی ون کیٹیگری کے 61 اور سی ٹو کیٹیگری کے 5 کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔

ترقی پانے والے اہلکاروں کا تعلق آپریشنز، انویسٹی گیشن، سکیورٹی ڈویژن اور دیگر مختلف یونٹس سے ہے ۔سی ون کیٹیگری میں دل نواز امین، شہزاد علی، اصغر علی، حسن عطا، محمد خاور، خالد پرویز، محمد مبشر اور خالد محسن کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی دی گئی، جبکہ سی ٹو کیٹیگری میں احمد خان، محمد الیاس، لیاقت اور احمد حسن کو ترقی دی گئی۔آئی جی نے کہا کہ ترقی پانے والے افسروں او ر اہلکاروں کو نئے حوصلے سے کام کرنا ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیکرٹری ہاؤسنگ کا ایف ڈی اے میں ڈیجیٹل اصلاحات پر زور دیا

پی سی آر ڈبلیو آر کے ڈپٹی ڈائریکٹر کاواٹر کوالٹی لیبارٹری کا دورہ

کمشنر فیصل آباد سے نیپا کے زیرتربیت افسروں کی ملاقات

آتشبازی کا سامان لے جانیوالا گرفتار

سمندری کے قریب بس اور آئل ٹینکر کا تصادم ، 17 افراد زخمی

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر2 ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن