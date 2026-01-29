صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایچ ای ڈی :ملازمین کی تنخواہوں میں 75سے 85فیصدتک اضافے کی تجویز

  • لاہور
ایچ ای ڈی :ملازمین کی تنخواہوں میں 75سے 85فیصدتک اضافے کی تجویز

لاہور(عاطف پرویز سے)پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں افسران اور ملازمین کی تنخواہوں میں 75 سے 85 فیصد تک اضافے کی تجویز سامنے آنے کے بعد صوبے میں شدید بحث چھڑ گئی ہے۔

مجوزہ اضافے کی صورت میں کمیشن کے 114 ملازمین کی تنخواہوں پر سالانہ تقریباً 30 کروڑ روپے خرچ ہوں گے ، جس کے نتیجے میں ادارے کا آدھے سے زیادہ بجٹ صرف تنخواہوں اور مراعات کی نذر ہو جائے گا۔ مجوزہ پلان کے تحت ایک ڈائریکٹر کی ماہانہ تنخواہ 7 لاکھ روپے جبکہ ڈائریکٹر جنرل کی تنخواہ 6 لاکھ 47 ہزار روپے تک پہنچ جائے گی۔ ناقدین کے مطابق ایسے وقت میں جب صوبے بھر میں تعلیمی ادارے فنڈز کی کمی، لیبارٹریز کی عدم دستیابی اور سکالرشپس کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، افسران کی تنخواہوں میں اس قدر اضافہ عوامی مفادات کے منافی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا کینو فیکٹری کا دورہ معیار پر سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت

سیوریج بندش گندگی کے ڈھیر ستھرا پنجاب پروگرام ناکام

ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت اجلاس ،پولیو مہم تفصیلی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا تحصیل پپلاں کا تفصیلی دورہ، متعدد اداروں کا معائنہ

پپلاں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، پختہ تھڑے مسمار

ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ اینڈ پلاننگ کمیٹی خوشاب کا ماسٹر پلان پر غور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن