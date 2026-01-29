صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی وزیررانا اقبال نے چونیاں بار کے عہدیداران سے حلف لیا

  • لاہور
صوبائی وزیررانا اقبال نے چونیاں بار کے عہدیداران سے حلف لیا

الہ آباد ،تلونڈی(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار)چونیاں بار کے نومنتخب عہدیداران کی حلف برداری تقریب، مہمانِ خصوصی صوبائی وزیر قانون رانا اقبال خاں نے نومنتخب صدر مشتاق خان دھینگل۔۔۔

 جنرل سیکرٹری ملک عبدالغفار، نائب صدر رانا عدنان طور، فنانس سیکرٹری بلال ڈوگر، جوائنٹ سیکرٹری رانا محبوب عالم اور لائبریری سیکرٹری ٹی ایم ہاشمی سے حلف لیا اور خطاب میں وکلاکودفاتر کیلئے سہولیات فراہمی کی ہدایات جاری کیں۔ تقریب میںسابق ایم این اے رانا اسحاق خاں، سابق صدور بار اسعد جمال اکبر، غلام محی الدین بھلر، سابق جنرل سیکرٹریز فیض رسول شریک ہوئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تکنیکی تعاون کیلئے واٹرکارپوریشن کا چینی کمپنی سے معاہدہ

ملزمان پٹرول پمپ کے کیشئیر سے 33لاکھ روپے لوٹ کر فرار

پولیس چیف کا ایس ایس یو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ

گل پلازہ کے اطراف کاروبار بند،تاجروں کا احتجاج

جناح اسپتال سے لاکھوں کی ادویات چوری پکڑی گئی

محکمہ تعلیم نے نجی اسکولوں کے رہائشی یا کمرشل استعمال پر مکمل پابندی عائدکردی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن