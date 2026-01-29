صوبائی وزیررانا اقبال نے چونیاں بار کے عہدیداران سے حلف لیا
الہ آباد ،تلونڈی(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار)چونیاں بار کے نومنتخب عہدیداران کی حلف برداری تقریب، مہمانِ خصوصی صوبائی وزیر قانون رانا اقبال خاں نے نومنتخب صدر مشتاق خان دھینگل۔۔۔
جنرل سیکرٹری ملک عبدالغفار، نائب صدر رانا عدنان طور، فنانس سیکرٹری بلال ڈوگر، جوائنٹ سیکرٹری رانا محبوب عالم اور لائبریری سیکرٹری ٹی ایم ہاشمی سے حلف لیا اور خطاب میں وکلاکودفاتر کیلئے سہولیات فراہمی کی ہدایات جاری کیں۔ تقریب میںسابق ایم این اے رانا اسحاق خاں، سابق صدور بار اسعد جمال اکبر، غلام محی الدین بھلر، سابق جنرل سیکرٹریز فیض رسول شریک ہوئے۔