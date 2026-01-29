صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی بسنت تقریب چونا منڈی کالج میں ہوگی

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)لاہور میں سکولوں کے بعد کالجز میں بھی بسنت منانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، جبکہ ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے انتظامات کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے۔

ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے زیر اہتمام بسنت کی مرکزی تقریب چونا منڈی کالج لاہور میں منعقد کی جائے گی، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی شرکت کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق بسنت کے موقع پر لاہور میں شہریوں کو مفت ٹرانسپورٹ سہولت فراہم کرنے کیلئے کالجز کی بسیں استعمال کی جائیں گی۔ اس مقصد کیلئے لاہور کے مختلف کالجز کی 123 بسیں ضلعی انتظامیہ کے حوالے کی جائیں گی۔ڈائریکٹر کالجز لاہور ڈویژن کی جانب سے بسوں کی مکمل فہرستیں ضلعی انتظامیہ کو فراہم کر دی گئی ہیں۔

