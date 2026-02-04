صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسنت :موٹرسائیکل راڈ نہ لگانے والوں پر مقدمات کاآغاز

  • لاہور
بسنت :موٹرسائیکل راڈ نہ لگانے والوں پر مقدمات کاآغاز

لاہور (کرائم رپورٹر )سیفٹی راڈ نہ لگانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ ۔ٹریفک پولیس کے استغاثہ پر مقدمات درج ہونے شروع ۔تفصیلات کے مطابق گریس پیریڈ ختم،راڈ نہ لگانے والے لاہور کے شہریوں کی شامت آ گئی،موٹر سائیکل کو سیفٹی راڈ نہ لگانا بھی اب جرم قرار دے دیا گیا ہے ۔۔

بسنت کی مناسبت سے راڈ نہ لگانے والوں پر مقدمات ہونا شروع کر دئیے گئے ،سیفٹی راڈ کے بغیر بائیک چلانے والوں کو جرمانوں کے ساتھ مقدمات کا سامنا،پولیس کی پھرتیاں،مختلف تھانوں میں راڈ کے بغیر سواروں کیخلاف مقدمات درج ،شہریوں کے خلاف درج ہونے والے مقدمات پولیس کی مدعیت میں درج کیے گئے ،پولیس نے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف مقدمات دفعہ 188کے تحت درج کیے ہیں۔پولیس کی جانب سے شہر کے مختلف تھانوں میں سیفٹی راڈز نا لگوانے والوں موٹر سائیکل کے خلاف مقدمات درج کئے گئے ہیں اور موٹرسائیکل سواروں کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر مواصلات سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ،سرمایہ کاری میں دلچسپی

قائداعظم یونیورسٹی میں فارابی سنٹر کا شاندار افتتاح

اسلام آباد میں بلا تعطل پانی کی فراہمی اولین ترجیح ، چیئرمین سی ڈی اے

چوہدری رحمت علی بارے حقائق سے قوم کو آگاہ کیا جائے، سردار یوسف

جمہوریت کیلئے سب سے زیادہ قربانیاں پی پی نے دیں، گورنر پنجاب

مضبوط ریسرچ کلچر کے بغیر قومی ترقی کا خواب ادھورا، پرویز اشرف

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر