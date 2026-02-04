صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج نظام درہم برہم ،علاقہ مکین مشکلات کا شکار

  • ملتان
سیوریج نظام درہم برہم ،علاقہ مکین مشکلات کا شکار

گورنمنٹ گرلز سکول کے سامنے گندا پانی جمع، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ

وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی ) نواحی علاقہ 11-9 ڈبلیو بی میں گزشتہ چھ ماہ سے سیوریج کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہے ، جس کے باعث علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ گورنمنٹ گرلز سکول کے عین سامنے سیوریج کا گندا پانی جمع رہنے سے طالبات، شہریوں اور نمازیوں کا گزرنا انتہائی دشوار ہو چکا ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق اوور فلو سیوریج کے باعث سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے ، جس سے اسکول آنے جانے والی طالبات کے یونیفارم خراب ہو رہے ہیں جبکہ قریبی مسجد میں نماز کے لیے جانے والے نمازیوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گندا پانی جمع رہنے سے شدید تعفن پھیل چکا ہے اور مچھروں و جراثیم کی افزائش کے باعث وبائی اور جلدی بیماریوں کا خدشہ بڑھ گیا ہے ۔متاثرہ شہریوں نے واسا حکام کی مبینہ غفلت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ متعدد بار تحریری اور زبانی شکایات کے باوجود تاحال کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لے کر سیوریج نظام کی مرمت اور مسئلے کے حل کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب:88ارب کی لاگت سے 25ترقیاتی منصوبے شروع کرنیکا فیصلہ

بسنت :جنرل ہسپتال میں ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

واسا کو ترقیاتی کام بسنت کے دوران روکنے کی ہدایت

جنوری میں 12 لاکھ سے زائد ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا

مختلف اضلاع میں9 نئے سہولت بازاروں کے قیام کے احکامات

اندرون لاہور دہلی دروازے پرمختلف محکموں کے کیمپ قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر