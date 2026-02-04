صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب:88ارب کی لاگت سے 25ترقیاتی منصوبے شروع کرنیکا فیصلہ

  • لاہور
پنجاب:88ارب کی لاگت سے 25ترقیاتی منصوبے شروع کرنیکا فیصلہ

انڈر پاسز، فلائی اوورز کی تعمیر، اہم شاہراہوں کی توسیع اور سنگل سڑکوں کو دو رویہ کرنے کے بڑے منصوبے شامل 2 ارب 24 کروڑ روپے کی لاگت سے برکی روڈ کوعبداللہ گل انٹرچینج سے گونڈ ی چیک پوسٹ تک دو رویہ کیا جائے گا

لاہور (شیخ زین العابدین)محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس نے صوبہ بھر میں نئے ترقیاتی منصوبوں کے آغاز کا جامع پلان تیار کر لیا ہے ،پنجاب حکومت کی جانب سے ابتدائی مرحلے میں پچیس بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ،ذرائع کے مطابق ان پچیس منصوبوں پر مجموعی طور پر 88 ارب 65 کروڑ روپے لاگت آئے گی،جن میں انڈر پاسز، فلائی اوورز کی تعمیر، اہم شاہراہوں کی توسیع اور سنگل سڑکوں کو دو رویہ کرنے کے منصوبے شامل ہیں،لاہور میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک اہم منصوبہ بھی فہرست میں شامل ہے ،2 ارب 24 کروڑ روپے کی لاگت سے برکی روڈ کوعبداللہ گل انٹرچینج سے گواندی چیک پوسٹ تک دو رویہ  کیا جائے گا،جس سے شہر کے مشرقی حصے میں ٹریفک روانی بہتر ہونے کی توقع ہے ۔ 9ارب 48 کروڑ روپے کی لاگت سے مظفر گڑھ تا علی پور 22 اعشاریہ 84 کلومیٹر طویل سنگل شاہراہ کو دو رویہ کرنے کا منصوبہ شامل ہے ،محکمہ سی اینڈ ڈبلیو کے مطابق ان تمام منصوبوں پر جلد عملی کام کا آغاز کیا جائے گااور تعمیراتی سرگرمیوں سے نہ صرف سفری سہولت بہتر ہوگی،بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال میں انتظامی امور بہتر بنانے کا حکم

انسداد پولیو مہم ، سو فیصد ہدف ہر صورت یقینی بنانے کا حکم

پتنگ بازی، پولیس بلا امتیاز کارروائی کریگی :اسماعیل کھاڑک

واسا کی غفلت ، مرکزی سپلائی لائن پھٹنے سے صاف پانی کا ضیاع

امدادی رقم میں خورد برد،سیلاب متاثرین سراپا احتجاج

سیوریج نظام درہم برہم ،علاقہ مکین مشکلات کا شکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر