صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلشن راوی سے بابو صابو تک سڑک کی توسیع کی تیاریاں

  • لاہور
گلشن راوی سے بابو صابو تک سڑک کی توسیع کی تیاریاں

منصوبہ مکمل ہونے پر یہ سڑک بند روڈ ایکسیس کنٹرول سے جڑ جائے گی

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )صوبائی دارالحکومت میں آئندہ مالی سال 2026-27 کے ترقیاتی پروگرام کی تیاری شروع ہوتے ہی ایل ڈی اے نے ایک ایسے منصوبے کو دوبارہ فعال کرنے کی تجویز دے دی ہے جو بند روڈ ایکسیس کنٹرول کوریڈور کی تعمیر کے دوران مکمل نہ ہو سکا تھا۔ گلشن راوی سے بابو صابو تک تقریباً 1.8 کلومیٹر طویل سڑک کی توسیع کو باقاعدہ طور پر بجٹ تجاویز میں شامل کرنے کے لیے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے ۔سرکاری دستاویزات کے مطابق اس منصوبے کے لیے مجموعی طور پر 3 ارب 97 کروڑ روپے درکار ہوں گے ۔ منصوبہ مکمل ہونے پر یہ سڑک بند روڈ ایکسیس کنٹرول کوریڈور سے براہ راست جڑ جائے گی، جس سے شہر کے داخلی و خارجی راستوں تک رسائی زیادہ منظم اور تیز ہو سکے گی۔اس وقت گلشن راوی سے بابو صابو تک موجود سروس روڈ کی چوڑائی محض ساڑھے چار میٹر ہے ، جس کے باعث دن کے اوقات میں ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھنے میں آتا ہے اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں معمول بن چکی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ریڈ لائن منصوبے پرکام تیز کرنے کی ہدایت

بجٹ طلبہ کے فائدے کیلئے استعمال کریں،سیکریٹری کالجز

قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، کامران ٹیسوری

رمضان کیلئے ٹریفک پلان، افطار سے قبل واٹر ٹینکرز پر پابندی

جامعہ کراچی،5طلبہ کا داخلہ جعلی مارکس شیٹ جمع کرانے پر منسوخ

دہشتگردوں کے دن گنے جاچکے ،خاتمہ قریب ،شاداب رضا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق