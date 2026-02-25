صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا ننکانہ کادورہ ،سہولت بازار میں سہولیات کا بھی جائزہ

  • لاہور
کمشنر کا ننکانہ کادورہ ،سہولت بازار میں سہولیات کا بھی جائزہ

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان نے ضلع ننکانہ صاحب کا دورہ کیا۔ انہوں نے صفائی، رمضان سہولت بازار۔۔

، رمضان نگہبان کارڈز، رمضان دسترخوان، بیوٹیفکیشنز سکیمز کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی سی ننکانہ راو تسلیم اختر نے کمشنر لاہور کو بریفنگ دی۔ کمشنر لاہور نے سہولت بازار ننکانہ کا دورہ کیا اور گوشت، چینی، پھلوں و سبزیوں کی قیمتوں و کوالٹی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سہولت بازار میں ریٹ لسٹ آویزگی، صفائی، پارکنگ و دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ کمشنر نے گورودوارہ جنم استھان و ریلوے روڈ پر صفائی آپریشنز اور روڈ واشنگ مہم کا جائزہ لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی ایمپلائز یونین الیکشن تھری ایم کا کلین سویپ

مظفرگڑھ میں گراں فروشی پر کریک ڈاؤن تیز،دوگرفتار

بوگس چیک ، امانت میں خیانت، پانچ افرادپر مقدمات

ناجائز اسلحہ رکھنے پر 2ملزم دھر لئے گئے

دو لڑکیوں سمیت 4افراد اغو کرلئے گئے

55 کیسز کی چیکنگ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق