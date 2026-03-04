صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فروری:7لاکھ 91ہزار ڈرائیونگ لائسنس جاری

  • لاہور
فروری:7لاکھ 91ہزار ڈرائیونگ لائسنس جاری

لاہور(کرائم رپورٹر) صوبہ بھر میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کا عمل جاری ہے جبکہ گزشتہ ماہ 7 لاکھ 91 ہزار سے زائد ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے ۔۔۔

۔ترجمان کے مطابق دو لاکھ 74 ہزار سے زائد شہریوں نے لرننگ لائسنس بنوائے جبکہ دو لاکھ 64 ہزار سے زائد شہریوں نے ریگولر ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے ۔ اسی طرح دو لاکھ 45 ہزار شہریوں نے لرننگ، ریگولر اور انٹرنیشنل ڈرائیورز لائسنس کی تجدید کرائی۔1700 سے زائد شہریوں نے گم شدہ لائسنس دوبارہ حاصل کیے جبکہ 3 ہزار 500 سے زائد شہریوں کو انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ جاری کیے گئے ، اس کے علاوہ ایک لاکھ 77 ہزار سے زائد شہری آن لائن ڈرائیونگ سہولیات سے مستفید ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حب کینال سے لاکھوں گیلن پانی چوری کا انکشاف

سندھ ہائیکورٹ کا ادارہ ترقیات کے افسران کی تنخواہوں کی ضبطی ختم کرنے کا حکم

انسینیریشن پلانٹ کی مرمت اور بحالی کے منصوبے کا افتتاح

سیلانی ویلفیئر کے تحت اے آئی کوڈنگ نائٹ کا اہتمام

شہر کی 139 اہم سڑکوں کی ازسرِ نو تعمیر کا فیصلہ

پی ٹی آئی رہنماؤں پر تشدد پولیس افسران کو نوٹس جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی