صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن یونیورسٹی اراضی کیس،سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو فیصلہ کرنیکاحکم

  • لاہور
ویمن یونیورسٹی اراضی کیس،سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو فیصلہ کرنیکاحکم

لاہور( کورٹ رپورٹر)لاہورہائیکورٹ نے ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کی اراضی واپس لینے کیخلاف درخواست پر سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو درخواست گزار کو سن کر جلد فیصلہ کرنے کا حکم دیدیا۔لاہورہائیکورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے سیالکوٹ کے شہری نوید خالد کی دائر درخواست پرسماعت کی ۔۔

۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن اراضی واپسی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اس سلسلے میں اجلاس بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔وکیل نے استدعا کی کہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک بار مختص کی گئی اراضی قانونی طور پر واپس نہیں لی جاسکتی۔ عدالت نے ریمارکس دئیے کہ پہلے انتظامیہ کو اس تنازع پر حتمی فیصلہ کرنے دیا جائے ، ممکن ہے انتظامیہ یہ تجویز مسترد کر دے ۔وکیل نے مؤقف اپنایا کہ درخواست گزار کو کوئی اعتراض نہیں۔ عدالت نے ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کی اراضی واپس لینے کیخلاف درخواست پر سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو درخواست گزار کو سن کر جلد فیصلہ کرنے کا حکم دیدیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

آلودگی کا باعث 187 صنعتوں کی فوری منتقلی کی سفارش

سحر اور افطار کے وقت گیس بندش ، پریشر کمی کا مسئلہ برقرار ، کھانا بنانے میں مشکلات

انڈر ٹریننگ افسر سینئر ز کی زیرنگرانی عملی تربیت لیں:ڈی سی

بلوچ ثقافت ہماری شناخت، روایات،عظیم تاریخی ورثہ :کمشنر

ڈی سی کارمضان بازار ، بیوٹیفکیشن ، ترقیاتی منصوبوں کاجائزہ

ڈی سی ، ڈی پی او چنیوٹ کاسکول میں فرضی مشقوں کامعائنہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی