صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 3 ملزم گرفتار

  • لاہور
کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر 3 ملزم گرفتار

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور کی کارروائیاں ، کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر 3 ملزمان گرفتار ، بھاری تعداد میں رجسٹرڈ کمپنیز کی جعلی مصنوعات برآمد گرفتار ملزمان میں محمد عمران خان ،نوید اور محمد احمد شامل ہیں۔

ملزمان کو چھاپہ مار کارروائی میں شاہ عالم مارکیٹ لاہور سے گرفتار کیا گیا،ملزمان کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے ،ملزمان سے بھاری تعداد میں معروف رجسٹرڈ کمپنیز کی جعلی پروڈکٹس برآمدہوئیں، ملزمان رجسٹرڈ کمپنیز کی جعلی پروڈکٹس تیار کرنے ، سٹاک رکھنے اور فروخت کرنے میں ملوث پائے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بلاول بھٹو وزیراعظم کیوں بننا چاہتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غلط فہمی دور ہو گئی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
راتیِں پورا پنڈ نئیں سُتا
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سی ایس ایس کا امرت دھارا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ہم ان کی قید سے چھوٹیں تو کس طرح چھوٹیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
بنیانٌ مرصوص اور امن کا گلدستہ
امیر حمزہ