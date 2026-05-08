صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شالامار سب ڈویژن میں ملک شاپ پر بجلی چوری پکڑی گئی

  • لاہور
شالامار سب ڈویژن میں ملک شاپ پر بجلی چوری پکڑی گئی

کنکشن منقطع،60 ہزار یونٹس پر مشتمل40لاکھ کا ڈٹیکشن بل جاری کر دیا گیا

لاہور (اپنے کامرس رپورٹرسے ) چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی ہدایات پر بجلی چوری کے خلاف جاری مہم کے دوران شالامار سب ڈویژن میں ملک شاپ پر ڈائریکٹ سپلائی کے ذریعے بجلی چوری پکڑی گئی۔ کارروائی کے دوران 5میٹرز (ڈومیسٹک و کمرشل) اتار لیے گئے جبکہ موقع پر رہائش بھی موجود تھی اور تقریباً 60کلوواٹ لوڈ استعمال ہو رہا تھا۔ صارف کے خلاف تقریباً 60 ہزار یونٹس پر مشتمل ڈٹیکشن بل، جس کی مالیت تقریباً 40 لاکھ روپے ہے ، جاری کر دیا گیا ہے اور متعلقہ تھانے میں استغاثہ بھی بھجوا دیا گیا ہے ۔اس کارروائی کی نگرانی ایس ای ایسٹرن سرکل عمر بلال اور ایکسین شالامار ڈویژن فیضان بٹ نے کی۔ سی ای او لیسکو کا کہنا ہے کہ بجلی چوری میں ملوث عناصر کیخلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ٹریکٹر ٹرالی نے ڈی ایس پی ڈسکہ کی گاڑی کو ٹکر ماردی

تتلے عالی :نکاح پر نکاح کر انے والے 9افراد کیخلاف مقدمہ

جلالپور جٹاں:نوجوان نہاتے ہوئے در یائے چناب میں ڈوب گیا

راہوالی:خاتون وکیل کے گھر چوری

11 فوڈ پوائنٹس کو جرمانے

نا معلوم افراد نے اغوا کر لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بلاول بھٹو وزیراعظم کیوں بننا چاہتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غلط فہمی دور ہو گئی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
راتیِں پورا پنڈ نئیں سُتا
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سی ایس ایس کا امرت دھارا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ہم ان کی قید سے چھوٹیں تو کس طرح چھوٹیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
بنیانٌ مرصوص اور امن کا گلدستہ
امیر حمزہ