صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی انتظامیہ کی ویب سائٹ پر پرانی معلوما ت موجود

  • لاہور
ضلعی انتظامیہ کی ویب سائٹ پر پرانی معلوما ت موجود

تبادلوں کے باجود 5 اسسٹنٹ کمشنرز کے نام تاحال ویب سائٹ پر درج

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )ضلعی انتظامیہ لاہور کے سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی غفلت کے باعث ڈیجیٹلائزیشن کی دعوے ہوا ہو گئے ،صوبائی دارالحکومت کی انتظامیہ کی ویب سائٹ پر پرانی معلومات موجود ہے ۔ تفصیلات پنجاب حکومت کی آفیشل ویب سائٹ پر ضلعی انتظامیہ کا پیج تاحال اپ ڈیٹیڈ نہ سکا ہے ،تبادلوں کے باجود 5 اسسٹنٹ کمشنرز کے نام تاحال ویب سائٹ پر موجود ہیں ،سابق ڈپٹی کمشنر رافعہ حیدر کے دور کی اپلوڈ ہے ،غیرقانونی ایل پی جی اور منی پٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کی تفصیلات آخری بار جولائی 2024 میں اپلوڈ کی گئی ،شہریوں کو ضلعی انتظامیہ کی پرانی معلومات کے باعث مشکلات کا سامنا ہے ،ترجمان ضلعی انتظامیہ کے مطابق ویب سائٹ کو جلد نئی معلومات کے مطابق اپڈیٹ کردیا جائے گا،اسسٹنٹ کمشنرز ماڈل ٹاؤن، صدر، کینٹ راوی اور ایچ آر کے نام تاحال اپڈیٹ نہ کیے جا سکے ،ملتان تبادلہ ہوجانے والے افسر کا نام تاحال ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس لاہور کے طور پر درج ہے ، آرگنائزیشنل چارٹ میں شہر کی تحصیلیں 10 کے بجائے تاحال 5 درج ہیں، پرائس کنٹرول کے حوالے سے بھی 2024 کے بعد کوئی کارروائی اپلوڈ نہ کی جا سکی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اشتہاری بورڈز کیخلاف درخواست پرفریقین کو نوٹس

لاکھانی مارکیٹ کی بیسمنٹ میں آتشزدگی ،سامان خاکستر

لالو گروہ کے سرغنہ سمیت 4 کارندے گرفتار

حوالہ ہنڈی کے میں ملوث 4 ملزمان پکڑے گئے

کھپرو:اسکول کی عمارت نہ ہونے سے طلبا کوشدید مشکلات

سندھ میں گندم خریداری بحران کاشکار، آٹے کی قلت کاخدشہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ہر دلعزیزی سے حاصل کیا ہونا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم کے فرسودہ تصور سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
دہشت گردی کے خلاف آپریشن ناگزیر
سلمان غنی
محمد حسن رضا
روٹی، تیل اور تخت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مسئلہ فلسطین اور ایک اہم تقریب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر