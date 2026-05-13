صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریض کی ٹیسٹنگ رپورٹ پر ریسٹورنٹ سیل کرنے کافیصلہ

  • لاہور
مریض کی ٹیسٹنگ رپورٹ پر ریسٹورنٹ سیل کرنے کافیصلہ

17 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں فوڈ ہائیجین لائیو ٹریکنگ پر کام شروع

لاہور (عمران اکبر )پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صوبہ بھر میں بڑا فیصلہ ،مریض کی ٹیسٹنگ رپورٹ پراب ریسٹورنٹ سیل ہو گا،ہسپتالوں سے ڈیٹا لے کر فوڈ اتھارٹی مشکوک ہوٹلوں کو فوری سیل کرے گی ۔ ذرائع کے مطابق ڈینگی کی طرح فوڈ ہائیجین بھی اب \"لائیو ڈیش بورڈ\"پر ہو گی،لاہور سمیت پنجاب میں فوڈ ہائیجین ڈیش بورڈ، 5 ہزار ہسپتال لائیو ڈیٹا دیں گے ۔لاہور کے 17 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں فوڈ ہائیجین لائیو ٹریکنگ پر کام شروع،باہر کا کھانا کھانے والے مریضوں کا لائیو پورٹل کی تیاری شروع ،ہوٹلز اور ڈھابوں پر ایکشن، بیمار مریض کا ٹیسٹ ہی سیل آرڈر بنے گا،چیکنگ میں رپورٹ منفی آنے پر کاروبار کو فوڈ اتھارٹی ایکٹ کے تحت سزا کے طور پر جرمانہ اور سیل کیا جائے گا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ فوڈ اتھارٹی اور ہسپتال مل کر ڈیش بورڈ بنائیں گے ، ڈینگی ماڈل پر فوڈ ہائیجین کنٹرول ہو گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بیلجیئم شاہی وفد کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد، چیئرمین سینیٹ سے ملاقات

ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول کا منصوبہ 31 مئی تک مکمل کرنیکی ہدایت

لاجز میں 104 فیملی سوئٹس کی تعمیر جون تک مکمل ، سی ڈی اے

منڈیو ں کے علاوہ جانوروں کی فروخت پر پابندی ہوگی ،ڈی سی

آئی جی اسلام آباد کی زیر صدارت اجلاس ،سکیورٹی صورتحال کا جائزہ

بجلی چوروں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کے احکامات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ہر دلعزیزی سے حاصل کیا ہونا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم کے فرسودہ تصور سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
دہشت گردی کے خلاف آپریشن ناگزیر
سلمان غنی
محمد حسن رضا
روٹی، تیل اور تخت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مسئلہ فلسطین اور ایک اہم تقریب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر