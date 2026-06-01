صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چربی ، آلائشوں سے آئل بنانے کا نیٹ ورک پکڑا گیا

  • لاہور
چربی ، آلائشوں سے آئل بنانے کا نیٹ ورک پکڑا گیا

کارروائی ننکانہ کے گائوں وکیل والا میں کی گئی، 320کلو چربی، آلائشیں ضبط

ننکانہ صاحب (خبر نگار )پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ننکانہ صاحب میں عیدالاضحی کے فوری بعد فوڈ فراڈ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے چربی اور قربانی کی آلائشوں سے مضر صحت آئل تیار کرنے کا گھناؤنا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔تفصیلات کے مطابق ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر وکیل والا گاؤں میں چھاپہ مار کارروائی کی گئی، جہاں غیر قانونی طور پر خوردنی آئل تیار کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ کارروائی کے دوران 320 کلو چربی اور آلائشیں برآمد کر کے ضبط کر لی گئیں۔چھاپے کے دوران ملزموں بابر اور بلال کے خلاف جعلسازی اور فوڈ قوانین کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ موقع پر موجود مواد اور ریکارڈ کی جانچ کے دوران چربی سے تیار کیے جانے والے آئل میں لازمی کیمیکل اور مطلوبہ دستاویزات بھی موجود نہیں تھیں۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا نے کہا کہ مضر صحت آئل تیار کرنے والے عناصر انسانی صحت سے کھیل رہے ہیں، جو کسی رعایت کے مستحق نہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مہنگائی کا طوفان ، شہر یوں کی مشکلات میں اضافہ

لوڈر رکشے منی ٹرکوں میں تبدیل ، اوور لوڈنگ معمول ، حادثات میں اضافہ

ڈپٹی کمشنر نوید احمد کا چلڈرن ہسپتال کا اچانک دورہ

سیالکوٹ:ڈپٹی کمشنر کا بیوٹیفکیشن اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

حافظ آباد:ریونیو مسائل کے حل کیلئے ڈپٹی کمشنر کی کھلی کچہری

پی ٹی آ ئی بلدیاتی الیکشن اکثریت سے جیتے گی :عمر ڈار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر