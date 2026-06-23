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اے آئی کو پرائمری سطح پر بطورمضمون متعارف کرانے کا فیصلہ

  • لاہور
اے آئی کو پرائمری سطح پر بطورمضمون متعارف کرانے کا فیصلہ

مصنوعی ذہانت کوآئندہ تعلیمی سیشن سے باقاعدہ نصاب کا حصہ بنایا جائے گا

لاہور(خبر نگار)پنجاب کے سرکاری سکولوں میں زیرِ تعلیم لاکھوں بچوں کیلئے بڑی تبدیلی کی تیاری ،محکمہ تعلیم نے پرائمری سطح پر آرٹیفیشل انٹیلی جنس کو باقاعدہ مضمون کے طور پر متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا ۔ مجوزہ منصوبے کے تحت جماعت اول سے پنجم تک کے طلبہ اے آئی کی بنیادی تعلیم حاصل کرینگے ۔ اے آئی کو آئندہ تعلیمی سیشن 2027-28 سے باقاعدہ نصاب کا حصہ بنایا جائے گا۔ذرائع کے مطابق اے آئی کا الگ مضمون ہوگا اور دیگر مضامین کی طرح اس کا علیحدہ پیپر بھی لیا جائے گا۔ طلبہ کے لیے اس مضمون میں کامیابی حاصل کرنا لازمی قرار دیا جائے گا۔محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانتکی ابتدائی تعلیم سے بچوں کی تخلیقی اور تجزیاتی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا جبکہ انہیں جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے میں بھی مدد ملے گی۔

 

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