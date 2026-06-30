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دو رکنی سٹریٹ کریمنل گینگ پکڑا گیا

  • لاہور
دو رکنی سٹریٹ کریمنل گینگ پکڑا گیا

لاہور(کرائم رپورٹر)لوئر مال پولیس نے واردات کی منصوبہ بندی ناکام بنا کر دو رکنی متحرک سٹریٹ کریمنل گینگ گرفتار کر لیا ۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے فیضان اور عمیر کو گرفتار کر کے 1 موٹر سائیکل نقد رقم اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کرلیا۔

لوئر مال پولیس نے واردات کی منصوبہ بندی ناکام بنا کر دو رکنی متحرک سٹریٹ کریمنل گینگ گرفتار کر لیا ۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے فیضان اور عمیر کو گرفتار کر کے 1 موٹر سائیکل نقد رقم اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کرلیا۔

 

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