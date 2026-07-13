صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور میں مسلم لیگ ہاؤس قائم کرنیکا فیصلہ :ملک احمد سعید

  • لاہور
قصور میں مسلم لیگ ہاؤس قائم کرنیکا فیصلہ :ملک احمد سعید

پارٹی کارکن ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں :رکن پنجاب اسمبلی، چیئرمین پیمرا سے ملاقات

قصور(نمائندہ دنیا‘خبر نگار) مسلم لیگ (ن) کے رکن پنجاب اسمبلی ملک احمد سعید خاں نے کہا ہے کہ پارٹی کارکن ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں اور ان کے تحفظ، عزت اور تنظیمی سرگرمیوں کو مزید مضبوط بنانے کیلئے قصور شہر میں مسلم لیگ ہاؤس قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، جو کارکنوں کیلئے ایک فعال اور مرکزی پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔یہ فیصلہ ملک احمد سعید خاں اور چیئرمین پیمرا کے ساتھ ہونے والی ایک اہم ملاقات کے دوران کیا گیا، جس میں پارٹی امور، تنظیمی استحکام، کارکنوں کی فلاح و بہبود اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ملاقات میں چودھری اصغر علی سینئر نائب صدر و کونسلر یوتھ ونگ لاہور ڈویژن، لیاقت علی چیئرمین یوتھ ونگ و صدر تحصیل قصور، اکرام چشتی ایڈووکیٹ، مہر چودھری شوکت علی کونسلر، مہر غوث علی، حیات اور صادق بھی شریک تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مریم نوازکی متوقع آمد ،ن لیگ شعبہ خواتین کی تیاریوں کا آغاز

مختار احمد بھرتھ سے تحریک تحفظ پھلروان کے نوجوانوں کے وفد کی ملاقات

غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ عوام کے لئے عذاب بن گئی

ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر پچیس ہزار روپے نقدی چھین لی

دو عورتوں کو اغوا کر لیا گیا

گھر میں گھس کر قتل کی کوشش،6ملزمان کے خلاف مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر