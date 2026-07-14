صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

13جولائی 1931کے شہدا ئے کشمیر کیلئے دعائیہ تقریب

  • لاہور
13جولائی 1931کے شہدا ئے کشمیر کیلئے دعائیہ تقریب

بھارتی عزائم ناکام ،مقبوضہ کشمیر میں آزادی کا سورج جلدطلوع ہوگا:مقررین

لاہور(سٹاف رپورٹر)کشمیر سنٹر کے زیرِ اہتمام یومِ شہدائے کشمیر کے موقع پر مسجد دارالسلام جناح باغ میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، 13 جولائی 1931 کے شہدا کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔تقریب سے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے رہنما انجینئر مشتاق محمود، محاذِ رائے شماری کے رہنما آفتاب نازکی، علامہ فدا الرحمن حیدری، کشمیر سنٹر انچارج انعام الحسن، مرزا نثار بیگ و دیگر مقررین نے خطاب میں کہاکہ 13جولائی 1931 کو مسلمانان کشمیر نے تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد رکھی۔ اس دن ایک اذان کی تکمیل کیلئے 23کشمیریوں نے جانیں قربان کرکے ڈوگرہ سامراج کیخلاف بغاوت کا علم بلند کیا جو جلد ہی تحریک آزادی میں تبدیل ہوگیا اور آخرکار 1947 میں ڈوگرہ ظلم وجبر کے دور کا خاتمہ ہوا۔ بھارتی فوج کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے کیلئے بدترین مظالم ڈھارہی ہے تاہم انہوں نے کہا بھارت کبھی اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہو گا۔ کشمیری عوام بھارت کے غاصبانہ قبضہ کیخلاف سینہ سپر ہیں۔ وہ مسلسل اپنے جان و مال اور عزتوں کی قربانیاں پیش کرتے چلے آرہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی سیاہ رات کا خاتمہ ہوگااور آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ علامہ فدا الرحمن نے 13 جولائی کے شہدا کے درجات کی بلندی اور جموں و کشمیر میں امن کیلئے خصوصی دعا کرائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان کے سماجی تحفظ کے نظام کیلئے تعاون کرینگے ،اے ڈی بی

ایس اینڈ پی گلوبل اور ٹائی اسلام آباد کاپراجیکٹ ایلیویٹ کا آغاز

ایم ڈبلیوایل کے سیکرٹری عبدالکریم العیسیٰ کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری عطا

پولیو کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے جائیں ،ڈی سی راولپنڈی

سگ گزیدگی سے بچاؤ، ایڈوائزری گروپ تشکیل دینے کی ہدایت

پاکستان اور بلغاریہ کے درمیان تعلقات مزید وسعت اختیار کرینگے ،گیلانی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس