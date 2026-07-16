ڈی سی ریٹس آن لائن نہ ہونے سے شہری مشکل کاشکار
لاہور میں اراضی ریکارڈ سنٹرز پر ڈی سی ریٹس کی معلومات حاصل کرنے والے خوار
لاہور (عمران اکبر )زمینوں کی خریدوفروخت پر نئے ڈی سی ریٹس میں اضافہ نہ ہونا ایک بڑا ریلیف ہے ، دوسری طرف ڈی سی ریٹس آن لائن نہ ہونے پر ہزاروں شہریوں کو ایک بڑی تکلیف کا سامنا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے ڈی سی ریٹس کو نئے مالی سال 26/27میں ردو بدل نہ کیا گیا ،عوام کو بڑا ریلیف دے دیا گیا ،ذرائع کے مطابق دوسری طرف پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی ویب سائٹ پر ڈی سی ریٹس آن لائن نہ ہو سکے ،ضلعی ایڈمنسٹریشن کا پلرا ویب سائٹس کے لئے ڈیٹا 29جون کو آن لائن کرنے کا دعویٰ ہے ،لاہور میں واقع اراضی ریکارڈ سنٹرز پر ڈی سی ریٹس کی معلومات حاصل کرنے والے خوار ہونے لگے ،شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگیا۔ذرائع کے مطابق اراضی ریکارڈ سنٹر ،ایل ڈی اے ،ایکسائز سمیت دیگر محکموں کے کام سست روی کا شکار ہیں ،وی او ڈسٹرکٹ کلیکٹر لاہور کی دس تحصیلوں کے نئے ڈی سی ریٹس نوٹیفائی کئے پندرہ روز گزر گئے دس تحصیلوں کے ڈی سی ریٹس رواں مالی سال 26/27نہیں بڑھائے گئے ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے مطابق اربن ویلیوایشن گزٹ 2026-27یکم جولائی سے نافذ العمل ہیں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی حکام کے مطابق پلرا ویب سائٹ پر اربن لاہور کے ڈی سی ریٹس آن لائن ہیں۔
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