صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹروے پولیس نے 10لاکھ مالیت کا گمشدہ بیگ مالک کے سپردکردیا

  • لاہور
موٹروے پولیس نے 10لاکھ مالیت کا گمشدہ بیگ مالک کے سپردکردیا

لاہور(کرائم رپورٹر)موٹروے پولیس سنٹرل ریجن نے ایم 3 موٹروے پر گم ہونیوالا تقریباً 10 لاکھ مالیت کا قیمتی بیگ تلاش کرکے مالک کے سپرد کر کے دیانتداری اور فرض شناسی کی ایک اور مثال قائم کر دی ۔

لاہور سے ملتان جاتے شہری کا بیگ بچیکی سروس ایریا میں رہ گیا جس نے فوری موٹروے پولیس ہیلپ لائن 130 پر اطلاع دی۔ بیگ میں 1200 امریکی ڈالر، 50 ہزار ، ایک آئی فون، اے ٹی ایم کارڈز، شناختی کارڈ و دیگر اہم دستاویزات موجود تھیں۔ موٹروے پولیس نے فوری سرچ آپریشن سے قلیل وقت میں بیگ تلاش کرکے مکمل تصدیق اورقانونی کارروائی کے بعدمالک کے حوالے کر دیاجس نے موٹروے پولیس کی کارکردگی کوخوب سراہا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ستھرا پنجاب ایجنسی نے خصوصی صفائی آپریشن کا آغاز کر دیا

سیالکوٹ کی گلیاں جوہڑوں کا منظر پیش کرنے لگی

چناب کی صورتحال پر انتظامیہ الرٹ‘ 9فلڈ ریلیف کیمپ قائم

ایم ڈی ستھرا پنجاب کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی بہتر بنانے کی ہدایت

بارشی پانی کی نکاسی بند، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں متاثر

ملزم نے چھت پر سے چھلانگ لگا دی ‘زخمی حالت میں گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ