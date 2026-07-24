صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی سرگرم، مضرِ صحت خوراک برآمد، بھاری جرمانے

  • ملتان
فوڈ اتھارٹی سرگرم، مضرِ صحت خوراک برآمد، بھاری جرمانے

خانیوال میں بیکری سیل، گلے سڑے آم، چائنہ نمک اور ایکسپائری اشیا تلف کر دیں

ملتان (لیڈی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خانیوال میں مضرِ صحت خوراک کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے بیکریز، کریانہ سٹورز اور جوس پلانٹس پر کارروائیاں کیں۔ کارروائیوں کے دوران ایک من گلے سڑے آم، 30 کلو ممنوعہ چائنہ نمک اور 15 کلو زائدالمیعاد اشیا تلف کر دی گئیں، جبکہ ایک بیکری کی اصلاح تک پروڈکشن بند کر دی گئی۔ مختلف فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر ایک لاکھ 27 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کی ہدایات پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے جہانیاں بائی پاس، محلہ غریب آباد، فیض بازار، مخدوم پور روڈ کبیروالا اور غوثیہ چوک عبدالحکیم میں متعدد فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کیا۔ ایک بیکری میں پروڈکشن ایریا میں گندگی اور حشرات کی موجودگی پر کارروائی کرتے ہوئے اصلاح تک پیداواری عمل روک دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک اور بچہ ایچ آئی وی کا شکار،تعداد 95ہوگئی

بھتہ خوری کے 81 فیصد کیسزحل،61 ملزمان گرفتار،6مارے گئے

ٹماٹر بھی عوام کی پہنچ سے باہر،فی کلو قیمت500تک جاپہنچی،انتظامیہ خاموش

ایچ آئی وی متاثرہ بچوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ، سعید غنی

عوامی خدمت ہی سیاست کا اصل معیار ہے ،میئر کراچی

چہلمِ امام حسینؓ میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانیکی ہدایت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ