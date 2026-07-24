روڈا کاغیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کیخلاف آپریشن، متعدد دفاتر سیل
لاہور (سٹاف رپورٹر سے ) غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کیخلاف آپریشن، متعدد دفاتر سیل،روڈا ٹیم کے چوہنگ اورموہلنوال میں آپریشن کے دوران سوسائٹیز کے دفاتر سربمہرکرکے قواعد وضوابط کی خلاف ورزی پر ایک کالونی انتظامیہ کو بھی کام سے روک دیا۔
غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کیخلاف آپریشن، متعدد دفاتر سیل،روڈا ٹیم کے چوہنگ اورموہلنوال میں آپریشن کے دوران سوسائٹیز کے دفاتر سربمہرکرکے قواعد وضوابط کی خلاف ورزی پر ایک کالونی انتظامیہ کو بھی کام سے روک دیا۔
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