صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت راوی روڈ کے زیراہتمام کانفرنس

  • لاہور
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت راوی روڈ کے زیراہتمام کانفرنس

قادیانی فتنہ کو آئین و قانون کا پابند بنایا جائے :مولاناعبدالعزیز ودیگر کاخطاب

لاہور(سیاسی نمائندہ)عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت راوی روڈ کے زیراہتمام تحفظ ختم نبوت کانفرنس جامع مسجدنورانی قلعہ محمدی لاہور میں ڈاکٹر عبدالواحد قریشی کی صدارت میں منعقد ہوئی۔کانفرنس میں مجلس لاہور کے نا ظم تبلیغ مولاناعبدالعزیز مبلغ لاہور مولانا عبدالنعیم، مولانامحمد معاویہ، حافظ حفیظ الرحمن قاسمی، حکیم محمدارشاد، مسلم بلوچ، اعجاز بلوچ، اشرف بلوچ، حامد بلوچ، ملک محمدیونس،مولاناعبداللہ، قاری انیس الرحمن اسد، قاری عثمان بشیر، رانا قیصر، ملک محمدنعمان سمیت کثیرتعداد میں اہل علاقہ نے شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علما نے کہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہرمسلمان کا فرض منصبی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مملکت خداد پاکستان کی پارلیمنٹ نے منکرین ختم نبوت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر اسلام کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت کو آئینی وقانونی تحفظ فراہم کیا لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ختم نبوت وناموس رسالت قوانین پر مکمل و مؤثر عملدرآمد کروایا جائے کیوں کہ امتناع قادیانیت ایکٹ پر عدم عملدرآمد نہ ہونے کی وجہ سے قادیانی فتنہ کی اسلام و آئین پاکستان مخالف سرگرمیوں سے مسلمانوں شدید بے چینی اور اضطراب پایا جاتاہے جو کہ ناقابل برداشت ہیں۔ کانفرنس میں مطالبہ کیا گیا کہ قادیانی فتنہ کو آئین و قانون کا پابند بنایا جائے اور ان کی ناپاک ارتدادی سر گرمیوں کو روکا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سول ہسپتال کی ایمر جنسی میں اہم ادویات کی عدم دستیابی

بجوات روڈ ،نالہ ڈیک پر پل 15اگست تک مکمل کرنیکا حکم

چناب میں 14بار 9لاکھ کیوسک سے زائد کے ریلے

تنور مالکان نے روٹی 20، نان 40روپے کا کر دیا

تتلے عالی:سیم نالے کی صفائی ،گندگی سے سڑک بند

ڈسکہ میں چوری کی وار داتیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر