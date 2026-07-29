صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں کی مجوزہ آؤٹ سورسنگ پرتشویش :ایپکا

  • لاہور
تعلیمی اداروں کی مجوزہ آؤٹ سورسنگ پرتشویش :ایپکا

لاہور(خبر نگار)خصوصی تعلیمی اداروں کی مجوزہ آؤٹ سورسنگ اور سپیشل ایجوکیشن کے ڈی جی آفس کو ختم کرنے کی تجویز کے خلاف احتجاج کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے ۔۔

 اساتذہ کے بعد اب آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن بھی میدان میں آگئی ہے ۔ تنظیم نے حکومتی فیصلے واپس نہ لینے کی صورت میں بھرپور احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے ۔ سپیشل ایجوکیشن کے ڈی جی آفس کو ختم کرنے کی تجویز پر ملازمین کی تشویش بڑھ گئی ہے ۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن (سپیشل ایجوکیشن) نے ان تجاویز کو ملازمین اور اداروں کے مفاد کے خلاف قرار دیتے ہوئے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

10کلو آٹے کا تھیلا1280روپے تک پہنچ گیا

پرائس کنٹرول کے اقدامات مزید مؤثر بنائے جائیں، ڈپٹی کمشنر

کمشنر کا دکانوں میں پانی داخل ہونے پر پر سخت برہمی کا اظہار

کدھی ڈھاک پتن کشتی رانی بوٹنگ کے ٹھیکے کی نیلامی کا عمل مکمل

ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا میں آگاہی واک کا انعقاد

انصاف آپ کی دہلیز پر کے تحت یونین کونسل میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر