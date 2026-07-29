صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

1500کلوگرام ایکسپائر اور فنگس زدہ گوشت تلف

  • لاہور
1500کلوگرام ایکسپائر اور فنگس زدہ گوشت تلف

میٹ پراسیسنگ یونٹس فوڈ سیفٹی قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں :ڈی جی

لاہور(اے پی پی)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلساز مافیا کے خلاف کارروائیاں تیز کرتے ہوئے مانگا روڈ روہی نالہ پر واقع ایک میٹ پراسیسنگ یونٹ پر چھاپہ مارا، کارروائی کے دوران تقریبا 4 لاکھ کلوگرام فروزن میٹ کی چیکنگ کی گئی جبکہ 1500 کلوگرام ایکسپائر اور فنگس زدہ گوشت تلف کر دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی نے قوانین کی خلاف ورزی پر یونٹ کو 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کے مطابق معائنے کے دوران ایکسپائر گوشت کو تازہ فروزن گوشت کے ساتھ رکھا گیا تھا جبکہ کولڈ سٹور میں خراب، ایکسپائر اور تازہ گوشت کو الگ الگ محفوظ نہ کرنے کی خلاف ورزیاں بھی سامنے آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایکسپائر گوشت پر میعادِ استعمال کی واضح لیبلنگ بھی موجود نہیں تھی جس پر فوری قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔راجہ منصور احمد نے کہا کہ میٹ پراسیسنگ یونٹس فوڈ سیفٹی قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں۔ کیونکہ عوام کو محفوظ، معیاری اور حلال خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

10کلو آٹے کا تھیلا1280روپے تک پہنچ گیا

پرائس کنٹرول کے اقدامات مزید مؤثر بنائے جائیں، ڈپٹی کمشنر

کمشنر کا دکانوں میں پانی داخل ہونے پر پر سخت برہمی کا اظہار

کدھی ڈھاک پتن کشتی رانی بوٹنگ کے ٹھیکے کی نیلامی کا عمل مکمل

ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا میں آگاہی واک کا انعقاد

انصاف آپ کی دہلیز پر کے تحت یونین کونسل میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر