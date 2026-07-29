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رجب بٹ کے شریک ملزم کی عبوری ضمانت منظور

  • لاہور
رجب بٹ کے شریک ملزم کی عبوری ضمانت منظور

لاہور(کورٹ رپورٹر)ایڈیشنل سیشن جج محمد عاصم شہزاد نے ٹک ٹاکر عائشہ جٹ پر مبینہ تشدد کیس میں رجب بٹ کے شریک ملزم شعیب شوکت کی عبوری ضمانت 6اگست تک منظور کرتے ہوئے ملزم کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا،عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے ریکارڈ طلب کرلیا،تھانہ نواب ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کررکھا ہے ۔

ایڈیشنل سیشن جج محمد عاصم شہزاد نے ٹک ٹاکر عائشہ جٹ پر مبینہ تشدد کیس میں رجب بٹ کے شریک ملزم شعیب شوکت کی عبوری ضمانت 6اگست تک منظور کرتے ہوئے ملزم کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا،عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے ریکارڈ طلب کرلیا،تھانہ نواب ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کررکھا ہے ۔

 

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