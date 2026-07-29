صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی ایس سی :پیرا فورس کی مختلف اسامیوں کے نتائج کااعلان

  • لاہور
پی پی ایس سی :پیرا فورس کی مختلف اسامیوں کے نتائج کااعلان

سارجنٹ ڈرائیور کی 14اسامیوں کیلئے 10امیدوار حتمی طور پر کامیاب قرار

لاہور(خبر نگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی اور پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن اینڈ کلائمیٹ چینج ڈپارٹمنٹ کی مختلف اسامیوں کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے ۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے حکومت پنجاب کے دو مختلف محکموں کی اسامیوں کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے ۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ضلع بہاولنگر میں سارجنٹ ڈرائیور کی 14اسامیوں کے لیے 10 امیدوار حتمی طور پر کامیاب قرار۔ جبکہ 4 اسامیاں موضوع امیدوار نہ ملنے کی وجہ سے خالی رہ گئیں -ضلع میانوالی میں سارجنٹ ڈرائیور کی 10 اسامیوں کے لیے 10امیدوار حتمی طور پر کامیاب قرار پائے ۔ اسی طرح ضلع بہاولنگر میں سارجنٹ ڈرائیور کی اور 14اسامیوں کے لیے 14امیدوار حتمی طور پر کامیاب قرار۔پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن اینڈ کلائمیٹ چینج ڈپارٹمنٹ کی اسامیوں کے حتمی نتائج کا بھی اعلان کیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سپیکر قومی اسمبلی سے سفیر آذربائیجان ، قازقستان کی الوداعی ملاقات

سی ڈی اے ،کلین اینڈ گرین اسلام آباد موومنٹ کی شجری کاری مہم

گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر ون تلہ گنگ میں سولر سسٹم نصب

بچوں کو روشن مستقبل دینا اولین ترجیح ، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو

ڈی سی مری کا مختلف علاقوں کا دورہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کی ہدایت

پولیس بھرتی میں میرٹ پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ،آ ئی جی

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر