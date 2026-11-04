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10ماہ کے دوران خواتین پر تشدد کے 9ہزار کیسز رجسٹرڈ

  • لاہور
10ماہ کے دوران خواتین پر تشدد کے 9ہزار کیسز رجسٹرڈ

لاہور (لیڈی رپورٹر )پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی میں جنوری سے اکتوبر 2026 کے دوران خواتین پر تشدد کے 8 ہزار 903 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ، تاہم متاثرہ خواتین کو انصاف کی فراہمی اور کیسز نمٹانے کی شرح پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ دس ماہ کے دوران خواتین پر تشدد کے واقعات میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی میں جنوری سے اکتوبر 2026 کے دوران خواتین پر تشدد کے 8 ہزار 903 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ، تاہم متاثرہ خواتین کو انصاف کی فراہمی اور کیسز نمٹانے کی شرح پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ دس ماہ کے دوران خواتین پر تشدد کے واقعات میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

 

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