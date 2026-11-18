پی ٹی آئی رہنما کی ضمانتوں میں توسیع
لاہور(کورٹ رپورٹر )انسداد دہشتگردی عدالت کے جج منظر گل نے 9مئی ،جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ سمیت4 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنما حافظ فرحت عباس کی عبوری ضمانتوں میں 8دسمبر تک توسیع کر دی ۔عدالت نے آئندہ سماعت پر ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔
انسداد دہشتگردی عدالت کے جج منظر گل نے 9مئی ،جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ سمیت4 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنما حافظ فرحت عباس کی عبوری ضمانتوں میں 8دسمبر تک توسیع کر دی ۔عدالت نے آئندہ سماعت پر ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔
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