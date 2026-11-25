ہیلتھ کیئر ، 24علاجگاہیں سیل 62کی طبی سہولیات معطل
لاہور (این این آئی)پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے گزشتہ چار ہفتوں کے دوران صوبہ بھر کی 693 سرکاری و نجی علاجگاہوں کی انسپیکشنز مکمل کر لیں، طبی سہولیات کے معیار پر عملدرآمد نہ کرنے پر 24 علاجگاہوں کو سیل جبکہ 62کی مخصوص طبی سہولیات معطل کر دی گئیں۔ 56 علاجگاہوں کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔
پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے گزشتہ چار ہفتوں کے دوران صوبہ بھر کی 693 سرکاری و نجی علاجگاہوں کی انسپیکشنز مکمل کر لیں، طبی سہولیات کے معیار پر عملدرآمد نہ کرنے پر 24 علاجگاہوں کو سیل جبکہ 62کی مخصوص طبی سہولیات معطل کر دی گئیں۔ 56 علاجگاہوں کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔
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