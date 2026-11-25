چیف منسٹر آئی ٹی پروگرام کمپنیوں کی رجسٹریشن کا آغاز
لاہور(خبر نگار)پنجاب حکومت اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی جانب سے چیف منسٹر آئی ٹی انٹرن شپ پروگرام کے چوتھے مرحلے کیلئے کمپنیوں کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔۔۔۔
پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو معروف آئی ٹی کمپنیوں میں عملی تربیت اور پیشہ ورانہ تجربہ فراہم کرتے ہوئے مستقبل کیلئے تیار کرنا ہے ۔ پروگرام کے تحت آئی ٹی کمپنیوں، بی پی اوز، آئی ایس پیز، ٹیلی کام کمپنیوں اور بینکس کے آئی ٹی ڈیپارٹمنٹس کو بطور پارٹنر کمپنی شامل کیا جا رہا ہے۔
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