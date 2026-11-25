یو ای ٹی کی 4فیکلٹیز کے نئے ڈینز کی تقرری کے احکامات
لاہور(خبر نگار)گورنر پنجاب و چانسلر سردار سلیم حیدر خان نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کی ۔۔
چار فیکلٹیز کے نئے ڈینز کی تقرری کے احکامات جاری کر دیے ۔پروفیسر ڈاکٹر امجد حسین کو فیکلٹی آف مکینیکل انجینئرنگ، پروفیسر ڈاکٹر محمد شعیب کو فیکلٹی آف کمپیوٹنگ، پروفیسر ڈاکٹر نوید رمضان کو فیکلٹی آف کیمیکل اینڈ پولیمر انجینئرنگ جبکہ پروفیسر ڈاکٹر شاکر محمود کو فیکلٹی آف آرکیٹیکچر، سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ کا ڈین مقرر کیا گیا ہے ۔
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