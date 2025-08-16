صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج،واٹرسپلائی ٹیمیں مکمل فعال ،خالد رضا

  • ملتان
سیوریج،واٹرسپلائی ٹیمیں مکمل فعال ،خالد رضا

ملتان (وقائع نگار خصوصی)منیجنگ ڈائریکٹر واسا خالد رضا کی ہدایت پر حضرت امام حسینؓ کے چہلم کے موقع پر فراہمی و نکاسی آب کے خصوصی انتظامات جمعہ کو بھی جاری رہے ۔

جلوسوں کی گزرگاہوں اور اطراف کے علاقوں میں سیوریج شکایات کے ازالے کے لئے تمام سیوریج اور واٹر سپلائی سب ڈویژنوں کی ٹیمیں متحرک رہیں۔ایم ڈی واسا کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹرز سیوریج نے مختلف علاقوں میں چہلم کے جلوس روٹس کا معائنہ کیا۔ انتظامات کا سلسلہ شام تک جاری رہا۔ سیوریج سب ڈویژنوں نے جمعرات کی شب اور جمعہ کے روز ڈی سلٹنگ کی رپورٹس پیش کیں، جن کے مطابق علی ٹاؤن، بدھلہ روڈ، رائٹرز کالونی، محمود آباد کالونی، پرانا شجاع آباد روڈ، حسن آباد، منظور آباد، شاداب کالونی، ہاشمی کالونی، چاہ وینس والا، احمد آباد کالونی، مدنی سٹریٹ، العطاء کالونی، گلگشت، اللہ شافی چوک، نیو ملتان، اور ہائی کورٹ چوک سمیت مختلف مقامات پر سیوریج لائنوں کی صفائی مکمل کی گئی۔واسا افسر جلوس کے منتظمین اور لائسنسداروں سے مسلسل رابطے میں رہے اور جلوس روٹس پر واسا سے متعلق تمام شکایات فوری طور پر حل کی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیڈ ٹی بی ایل میں یومِ آزادی پر تقریب پرچم کشائی، کیک کاٹاگیا

ایف ایف سی ہیڈ آفس میں یومِ آزادی پر خصوصی تقریب کا انعقاد

وزیر ریلوے سے آسٹریلوی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعاون پر اتفاق

بارشوں سے جانی نقصان،ایف نائن پارک میں جشن آزادی کا آج اور کل ہونیوا لا پروگرام ملتوی

آرپی او کا چہلم کے مرکزی جلوس کے روٹ کادورہ

وفاقی محتسب کی ٹیم 19اگست کو مری میں کھلی کچہر ی لگا ئے گی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن