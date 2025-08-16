صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم آزادی و معرکہ حق کی فتح پر پی پی کا جشن،تقریب کا انعقاد

  • ملتان
یوم آزادی و معرکہ حق کی فتح پر پی پی کا جشن،تقریب کا انعقاد

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پیپلز پارٹی ضلع خانیوال کے زیر اہتمام رضائے مصطفی چوک میں پاکستان کے 78ویں یوم آزادی اور معرکہ حق کی فتح کے جشن کے سلسلے میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔

پروفیسر رانا خالد محمود ایڈووکیٹ نے کہا کہ حصول پاکستان ہجرتوں اور آگ اور خون کے دریا کو عبور کرنے کا نام ہے ، آزادی ہمارے آباؤ اجداد کی عظیم قربانیوں کا ثمر ہے ،ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے ،سرحدوں کی محافظ ہماری مسلح افواج ہیں جنہوں نے 10مئی کو معرکہ حق میں کارہائے نمایاں سر انجام دے کر افواج پاکستان کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کے منہ بند کر دئیے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر اور آرپی او کا سیف سٹی کا دورہ،چہلم جلوسوں کا جائزہ

چہلم حضرت امام حسین ؓ کے موقع پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

شاہ پور کے مشہور ریسٹورنٹ پر چھاپہ،31کلوبدبودار گوشت برآمد

اے سی کا عزاداری جلوس کے روٹ کا معائنہ،ہدایات جاری کیں

تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بنایا جارہا ،عوامی نفرت میں اضافہ ہوگا ، ذوالفقار علی بھٹی

آزاد ملک کے قید عوام نے جس طرح یوم آزادی منایا اسکی مثال نہیں ملتی ، منیب سلطان چیمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن