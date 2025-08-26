صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھوٹی 15 کال ،کزن کو پھنسانے کی کوشش مقدمہ درج

  • ملتان
جھوٹی 15 کال ،کزن کو پھنسانے کی کوشش مقدمہ درج

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) جھوٹی 15 کال کرنے والے شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تھانہ صدر پولیس کے مطابق مشتاق احمد سکھائی نے اپنے کھولے کی چھت پر رکھے سرکنڈوں کو۔۔۔

 خود آگ لگا کر ریسکیو 15 پر اطلاع دی کہ بھوسے کو آگ لگا دی گئی ہے ۔ پولیس موقع پر پہنچی تو اس نے تسلیم کیا کہ اس نے یہ سب اپنے کزن محمد یونس کو پھنسانے کے لیے کیا۔ موقع پر بھوسہ موجود نہ تھا اور کھولے کی چھت بھی نہیں تھی۔ پولیس کے مطابق جھوٹی اطلاع دینے پر مشتاق کے خلاف ٹیلی گراف ایکٹ کی دفعہ 250 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد کے ایمر جنسی وارڈ کی صورتحال تشویشناک ، ڈاکٹرز ، سٹاف ڈیوٹی سے غائب

ٹوبہ :ربیع الاول کے دوران سکیورٹی ، امن کمیٹی کا اجلاس

فیڈمک کی نئی بلڈنگ کا افتتاح ،چیئرمین رانا اظہر وقار کی شر کت

چنیوٹ:محکموں کو ممکنہ سیلابی صورتحال کیلئے الرٹ رہنے کا حکم

سمندری روڈ :2غیر قانونی سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام

کھانے پینے کی ہر شے مہنگی ، تنخواہ کم ، مزدوروں کا احتجاج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس