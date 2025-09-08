صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈ پنجند سے نکلنے والی نہریں بند، حفاظتی انتظامات مکمل

  • ملتان
ہیڈ پنجند سے نکلنے والی نہریں بند، حفاظتی انتظامات مکمل

رحیم یار خان (نمائندہ خصوصی ) ہیڈ پنجند سے بڑا سیلابی ریلا دریائے سندھ کی حدود میں داخل ہو رہا ہے جس کے باعث رحیم یار خان اور راجن پور کے مختلف علاقوں میں پانی کی سطح بلند ہوگئی۔

 محکمہ آبپاشی نے ہیڈ پنجند سے نکلنے والی تمام نہریں بند کر دیں اور ضلع بھر سے ملحقہ منچن بند پر حفاظتی انتظامات مکمل کر لئے ۔ ایکسین ڈالس حافظ اظہار الحق کے مطابق مختلف مقاما ت پر ہزاروں مٹی کے بورے رکھ دیئے گئے ہیں ۔جبکہ شگاف کی صورت میں فوری مرمت کیلئے بھاری مشینری بھی موجود ہے ۔ ایس ڈی او تیمور ناصر نے کہا کہ دریائی پانی میں موجود مٹی نہروں کیلئے نقصان دہ ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کروڑوں روپے کا سٹریٹ لائٹس منصوبہ تاحال نامکمل ، ناقص میٹریل کی تحقیقات بھی دب گئیں

کھاد مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں

کوٹ مومن :سیلاب متاثرین کیلئے قائم کیمپ جشن عید میلادالنبی ؐ

ضلعی انتظامیہ کے زیرِ اہتمام جشنِ عید میلادالنبیؐ کی شاندار تقریبات

سالانہ تحفظ ختم نبو ت روڈ کارواں کا آغاز، ہزاروں افراد کی شرکت

پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ سکیم ، شہدائے اے پی ایس سکول میں کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر