پٹرولنگ پولیس نے دوران چیکنگ چوری کی موٹر سائیکل پکڑی
گڑھا موڑ (نامہ نگار) پٹرولنگ پولیس 86 ڈبلیو بی نے دوران ناکا بندی چیکنگ کے دوران چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کرلی۔۔۔
۔ تفصیل کے مطابق شفٹ انچارج مبشر نوید گجر نفری کے ہمراہ معمول کی چیکنگ پر مامور تھے کہ ٹھینگی کی طرف سے آنے والی موٹر سائیکل کو روکا گیا۔ سوار ربنواز ولد خدا بخش قوم جٹ سکنہ 74 ڈبلیو بی سے کاغذات طلب کیے گئے جو موجود نہ تھے ۔ پولیس ایپ سے انجن اور چیسی نمبر چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ موٹر سائیکل دو سال قبل تھانہ منڈی بہاؤالدین پھالیہ کی حدود سے امجد نامی شخص کی چوری شدہ ہے ۔ پٹرولنگ پولیس نے موٹر سائیکل اور ملزم کو تھانہ گڑھا موڑ کے حوالے کر دیا۔ تھانہ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا جبکہ اصل مالک نے سوشل میڈیا پر شکریہ ادا کیا۔