صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولنگ پولیس نے دوران چیکنگ چوری کی موٹر سائیکل پکڑی

  • ملتان
پٹرولنگ پولیس نے دوران چیکنگ چوری کی موٹر سائیکل پکڑی

گڑھا موڑ (نامہ نگار) پٹرولنگ پولیس 86 ڈبلیو بی نے دوران ناکا بندی چیکنگ کے دوران چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کرلی۔۔۔

۔ تفصیل کے مطابق شفٹ انچارج مبشر نوید گجر نفری کے ہمراہ معمول کی چیکنگ پر مامور تھے کہ ٹھینگی کی طرف سے آنے والی موٹر سائیکل کو روکا گیا۔ سوار ربنواز ولد خدا بخش قوم جٹ سکنہ 74 ڈبلیو بی سے کاغذات طلب کیے گئے جو موجود نہ تھے ۔ پولیس ایپ سے انجن اور چیسی نمبر چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ موٹر سائیکل دو سال قبل تھانہ منڈی بہاؤالدین پھالیہ کی حدود سے امجد نامی شخص کی چوری شدہ ہے ۔ پٹرولنگ پولیس نے موٹر سائیکل اور ملزم کو تھانہ گڑھا موڑ کے حوالے کر دیا۔ تھانہ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا جبکہ اصل مالک نے سوشل میڈیا پر شکریہ ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیلاب کے بعد مہنگائی کا طوفان ، اشیائے خورونوش شہریوں کی پہنچ سے دور ، آٹا نایاب

گیپکو کی نجکاری کیخلاف ہڑتال، دفاتر کی تالا بندی

حافظ آباد:سیلاب متاثرین میں راشن ،جانوروں کیلئے ونڈا تقسیم

سیلاب سے متاثرہ افراد کیلئے کوٹ سلیم میں خصوصی میڈیکل کیمپ کا انعقاد

علی پور چٹھہ : میٹرک پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات

حافظ آباد:عزم نو سکولوں میں طلبہ کو مفت کتابیں ،سٹیشنری فراہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن