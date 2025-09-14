صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرگڑھ میں دریائے چناب کی سطح میں کمی،عثمان طاہر جپہ

  • ملتان
مظفرگڑھ میں دریائے چناب کی سطح میں کمی،عثمان طاہر جپہ

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا ہے کہ ضلع کی حدود میں دریائے چناب کے پانی کی سطح میں کمی ہونا شروع ہوگئی ہے ۔

اس وقت ہیڈ پنجند کے مقام سے4لاکھ94ہزار 147 کیوسک پانی کا ریلہ گزر رہا ہے ۔ڈپٹی کمشنر کے مطابق ضلع بھر کے 147موضعات زیرِ آب ہیں جن میں مظفرگڑھ تحصیل کے 105، علی پور کے 26اور جتوئی تحصیل کے 16مواضعات شامل ہیں۔ اب تک 2لاکھ 50ہزار سے زائد افراد متاثر جبکہ 2لاکھ 9ہزار ایکڑ رقبہ زیر آب آیا ہے ۔ ریسکیو آپریشن میں 221کشتیاں کام کر رہی ہیں جبکہ ریسکیو1122، پولیس اور فوج کے جوان شریک ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ متاثرین کے لیے ریلیف کیمپوں کی تعداد بڑھا کر 29کر دی گئی ہے جہاں 2ہزار 212افراد مقیم ہیں جبکہ 11ہزار 393افراد حفاظتی بندوں پر لگے خیموں میں رہائش پذیر ہیں ،سب کو تین وقت کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے علی پور کو آفت زدہ قرار دیا ہے کیونکہ وہاں سب سے زیادہ آبادی متاثر ہوئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

دودھ، دہی ، سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں

ڈی سی گجرات کو امیر جماعت اسلامی پنجاب کی جانب سے قرآن کا تحفہ

سیلاب سے نقصانات کی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت

17 ستمبر سے کامونکے وزیر آباد الیکٹرک بس سروس کا آغاز

گجرات کے ڈوبنے پر تمام سیاسی جماعتیں ذمہ دار:سالک

سیلاب سے نمٹنا نا اہل حکمرانوں کے بس کی بات نہیں :مونس الٰہی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل